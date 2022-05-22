نائب رئيس وزراء کازاخستان في ايران لبحث العلاقات الثنائية

ومن المقرر أن يلتقي نائب رئيس وزراء جمهورية كازاخستان ،كبار المسؤولين الإيرانيين لمناقشة مجموعة واسعة من قضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ومن المتوقع أن يلتقي سلطانوف، النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، لبحث سبل تعزیز التعاون الثنائي ، ومنها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وسیلتقي رئيس الوفد الكازاخستاني، وزراء الزراعة والنفط ووزارة الطرق واعمار المدن الايرانية والصحة الإيرانية ورؤساء شركة النفط الوطنية وشركة السكك الحديدية الوطنية والبنك المركزي و شركات إيرانية أخرى کشركات التصدير والاستيراد الكبرى.

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