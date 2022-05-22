وزير الكهرباء العراقي : مستحقات الغاز الإيراني ستدفع نهاية الشهر

وفي مؤتمر صحفي عقده (السبت)، قال عبد الكريم : لقد اتفقنا مع الحكومة على دفع مستحقات الجانب الإيراني، وقد زرت ايران واتفقت مع وزير النفط الإيراني على دفع المستحقات قبل نهاية الشهر.

واضاف : ان وزارة الكهرباء حاولت قدر الامكان أن تهيئ نفسها لهذا الصيف وقد أعدت خطة فنية قصيرة من شمال العراق الى جنوبه؛ متطلعا بان يكون الصيف الجاري أفضل من سابقاته بسبب الاستعدادات المبكرة والإجراءات والصيانات التي قامت بها الوزارة.

ياتي ذلك عقب تصريح وزير الكهرباء العراقي (في 28 نيسان/أبريل 2022) بشأن "حصول اتفاق عراقي - إيراني خلال زيارته لطهران يقضي بإعادة ضخ الغاز للكميات المطلوبة مع تسديد الديون".

وبحسب عبد الكريم، "فقد تم الاتفاق مع الجانب الإيراني خلال زيارتنا لطهران على توريد الغاز للعراق في الصيف وهم ملتزمون بذلك لتجهيز المحطات والوحدات التوليدية الانتاجية للطاقة الكهربائية".

وصرح الوزير العراقي ايضا، بأن "بغداد مدينة لطهران بمبالغ عن توريد الغاز وتم التوصل إلى اتفاق لتسديدها وهم قدروا الوضع العراقي ونتوقع أن يكون التجهيز جيدًا في فصلي الصيف المقبل والشتاء أيضًا".

انتهى ** ح ع

