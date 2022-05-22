سلاح الجو الايراني يعيد تاهيل طائرة اف 14 بعد جثوم طال 18 عاما

واقيمت اليوم الاحد، مراسم تدشين المقاتلة التي اجتازت مراحل الصيانة الاساسية (اوفرهال) لدى "قاعدة الشهيد بابائي" الجوية في محافظة اصفهان (وسط البلاد).

وفي تصريحه بالمناسبة، لفت قائد سلاح الجو الايراني العميد طيار "حميد واحدي" : ان الاعداء لم يتصورا ابدا، باننا ننجح بعد هذه الفترة الطوية في اعادة تاهيل المقاتلة اف 14؛ مبينا ان عملية صيانتها كانت بحاجة الى تكنولوجيا معقدة للغاية.

واوضح العميد واحدي، ان هذه الطائرة خضعت لعمليات صيانة اساسية بواقع 38 الف شخص/ساعة وعلى مدى 3 اعوام متتالية من العمل المستديم والدؤوب، ليتم في نهاية المطاف اعادة المقاتلة بكافة قدراتها الهجومية والدفاعية الى اسطول عمليات القوة الجوية.

وشدد قائد القوة الجولة بالجيش الايراني، على ان جميع مراحل صيانة الطائرة اف 14، جرت على ايدي الخبراء الايرانيين ومن دون الحاجة الى الاستعانة بشركات اجنبية.

انتهى ** ح ع

