وزير الطرق يجري مباحثات في مسقط مع وزير النقل العماني

وبحث الجانبان، في هذا اللقاء، حول الثنائي في مجالي النقل والترانزيت.

وعلى صعيد اخر، اجرى وزير النفط الايراني "جواد اوجي" في مسقط اليوم ايضا، مباحثات مع وزير خارجية عمان "بدر البوسعيدي".

وتجدر الاشارة بان هذه المباحثات تجري عشية زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" لسلطنة عمان غدا الاثنين؛ يرافقه وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء.

ويعتزم "رئيسي" خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، اجراء مشاورات حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك ولاسيما التعاون الاقتصادي بين طهران ومسقط.

انتهى ** ح ع

