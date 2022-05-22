امير عبداللهيان يؤكد على توسيع العلاقات بين ايران وبلغاريا

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاحد، بين "امير عبداللهيان" ومساعدة وزير الخارجية في جمهورية بلغاريا السيدة "فوليسلاف بتروفا" التي تزور طهران لحضور الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين البلدين.

واعرب وزير الخارجية عن ارتياحه لازدياد حجم التعامل التجاري خلال العام الماضي بين ايران وبلغاريا؛ مبينا في الوقت نفسه بان ذلك لا يرتقى الى حجم الطاقات الاقتصادية التي يزخر بها البلدان.

كما اشار الى وجود فرص كثيرة لتطوير التعاون الايراني البلغاري في مجالات الطاقة والترانزيت والشحن والنقل والمنتجات الغذائية؛ داعيا لتعزيز الجهود المشتركة في هذا السياق.

وتطرق امير عبداللهيان، الى التطورات الاخيرة ولاسيما الازمة الاوكرانية؛ متطلعا الى انهاء هذه الحرب في اسرع وقت ممكن.

وفي معرض الاشارة الى "مفاوضات الغاء الحظر"، جدد وزير الخارجية التاكيد على موقف ايران بشان التوصل الى اتفاق جيد.

الى ذلك نوهت السيدة "بتروفا" بمشاوراتها التي وصفتها "بناءة" مع مساعد وزير الخارجية الايراني والتوافقات المشتركة التي توصل اليها الجانبان في المجالات التجارية والثقافية والرياضية.

ورأت مساعدة وزير خارجية بلغاريا خلال اللقاء مع امير عبداللهيان، ان الجهود الدبلوماسية وصولا الى اتفاق خلال المفاوضات النووية، تصب في مصالح الاطراف جميعا.

انتهى ** ح ع

