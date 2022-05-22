رئيس الجمهورية: تحقيق النمو بنسبة 8 بالمائة رهن بزيادة الاستثمارات والانتاجية

وقال الرئيس آية الله رئيسي في تصريحه اليوم الاحد خلال اجتماع الحكومة: ان تحقيق النمو الاقتصادي في البلاد بنسبة 8 بالمائة رهن بزيادة الاستثمارات والارتقاء بالانتاجية ومن دون ذلك لن تصل اي من خطط التطوير والتنمية الى النتيجة المتوخاة.

واعتبر تبلور الحكومة الذكية من ضرورات زيادة الانتاجية في البلاد واضاف: انه ينبغي عبر الاسراع في اكمال البنى التحتية ذات الصلة التحرك بدقة وسرعة وبخطوات واسعة نحو ايجاد الحكومة الذكية.

وقال رئيس الجمهورية: ان تبلور الحكومة الذكية يؤدي دورا كبيرا في اتخاذ القرارات الكبرى والدقيقة للبلاد وتسهيل شؤون المواطنين وانشطة الاجهزة التنفيذية والتنسيق فيما بينها، ويعد مطلبا عاما.

كما حيّا اسبوع التراث الثقافي واكد ضرورة حفظ وحراسة تاريخ وحضارة وثقافة ايران ونقلها الى الاجيال القادمة وقال: ان اصبح تراث شعب ما في المتحف وتم اقفاله فانه سوف لن يبقى.

واضاف: ان التراث الحي لشعب ما هو ان يكون قائما امام الجميع دوما وان يصبح مبعث العظة وعنصر التحرك والحياة لذلك الشعب والشعوب الاخرى.

انتهى ** 2342