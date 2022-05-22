متحدث الحكومة الايرانية: العلاقات مع الجوار مستمرة بقوة

وكتب بهادري جهرمي في تغريدة له على موقع تويتر حول هذا الزيارة: بعد زيارة طاجيكستان وتركمنستان وروسيا وقطر، ستكون سلطنة عمان المحطة الخامسة لزيارات رئيس الجمهورية للخارج.

واضاف: ان تنمية العلاقات الدبلوماسية مع التركيز على الجوار وحول محور القضايا التجارية والاقتصادية مستمرة بقوة.

وسيتوجه رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي اليوم الاثنين الى مسقط على راس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة من سلطان عمان هيثم بن طارق للبحث في تطوير العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين.

وكان وفد اقتصادي ايراني كبير قد زار عمان الاسبوع الماضي تمهيدا لارضيات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

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