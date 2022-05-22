٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٢:٢٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84763574
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متحدث الحكومة الايرانية: العلاقات مع الجوار مستمرة بقوة

متحدث الحكومة الايرانية: العلاقات مع الجوار مستمرة بقوة

طهران / 23 ايار/مايو/ارنا- اشار المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي الى الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي الى سلطنة عمان اليوم الاثنين، مؤكدا بان العلاقات مع الجوار مستمرة بقوة.

وكتب بهادري جهرمي في تغريدة له على موقع تويتر حول هذا الزيارة: بعد زيارة طاجيكستان وتركمنستان وروسيا وقطر، ستكون سلطنة عمان المحطة الخامسة لزيارات رئيس الجمهورية للخارج.

واضاف: ان تنمية العلاقات الدبلوماسية مع التركيز على الجوار وحول محور القضايا التجارية والاقتصادية مستمرة بقوة.

وسيتوجه رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي اليوم الاثنين الى مسقط على راس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة من سلطان عمان هيثم بن طارق للبحث في تطوير العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين.

وكان وفد اقتصادي ايراني كبير قد زار عمان الاسبوع الماضي تمهيدا لارضيات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

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