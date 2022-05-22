وزير الطرق الايراني: تسيير خط ملاحة بحرية ورحلات جوية لنقل السياح بين ايران وعمان

وفي تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني مساء الاحد اعلن قاسمي بان رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي سيزور عمان الاثنين وقال: لقد توصلنا مع وزير النقل العماني الى توافقات في مجالات النقل الطرقي والسككي والبحري سيتم توقيعها غدا (الاثنين) بحضور رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين العمانيين.

واشار الى انه سيتم بعد المحادثات بين الرئيس الايراني وسلطان عمان التوقيع على اتفاقيات في مختلف المجالات بين البلدين من ضمنها مجال النقل واوضح بان الاتفاقيات في مجال النقل تشمل تسيير خط للملاحة البحرية للمسافرين والسلع كما جرت محادثات جيدة حول تسيير خطوط جوية بين البلدين لنقل السياح العمانيين الى المحافظات السياحية الايرانية.

واضاف: سيتم تسيير النقل التركيبي البحري-الطرقي بين ايران وعمان حيث ستنضم عمان وفقا ذلك لاتفاقية عشق آباد.

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