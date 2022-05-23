رئيسي يغادر طهران متوجها إلى مسقط

وتوجه رئيسي اليوم الاثنين الى مسقط على رأس وفد رفيع المستوى لمواصلة دبلوماسية حسن الجوار وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

ومن المقرر ان يلتقي رئيس الجمهورية مع نظيره العماني لتوقيع عدة وثائق للتعاون المشترك.

کما سیلتقی رئيسي مع الإيرانيين المقيمين في هذا البلد ورجال أعمال ونشطاء اقتصاديين عمانيين.

وتعد زيارة رئيسي إلى مسقط أول زيارة يقوم بها رئيس الجمهورية إلى هذا البلد في عهد سلطان عمان الجديد "هيثم بن طارق آل سعيد"، وخامس زيارة خارجية لرئيسي في الأشهر التسعة الأولى من الحكومة الـ 13.

يذكر أن وفدا من 50 شخصا من رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين زاروا هذا البلد مؤخرا لتهيئة الظروف لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وسلطنة عمان.

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