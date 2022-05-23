إصابة 18 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 18 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأربعة آخرين بحروق، والعشرات بالاختناق امس الاحد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية قصرة جنوب نابلس، موضحة أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام جيش الاحتلال القرية لتوفير الحماية للمستوطنين.

وكان عدد من المستوطنين اقتحموا القرية في وقت سابق واعتدوا على فتيين فلسطينيين، ما أدى لإصابة أحدهما في الرأس نقل إلى مستشفى في نابلس، فيما حاولوا اختطاف الآخر.

وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الماضية من حملات المداهمة واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس،كما زادت من وتيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على الشبان الفلسطينيين.

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