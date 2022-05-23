حركة المجاهدين الفلسطينية تدين اغتيال ضابط في الحرس الثوري الإسلامي

طهران / 23 ايار/مايو/ارنا- اشار المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي الى الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي الى سلطنة عمان اليوم الاثنين، مؤكدا بان العلاقات مع الجوار مستمرة بقوة.