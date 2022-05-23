رئيس الجمهوریة: سنثأر لدم الشهيد صياد خدايي

وقدّم آية الله السيد إبراهيم رئيسي صباح اليوم الاثنين قبيل مغادرة العاصمة طهران إلى مسقط،التعازي والتبريكات باستشهاد العقيد في الحرس الثوري حسين صياد خدائي ،سائلا الباري تعالى ان يمن عليه بعلوّ الدرجات.

وقال لا شك فيه أن الاستكبار العالمي والذين فشلوا في مواجهة المدافعين عن مقدسات اهل البيت (ع) ، تورطوا في هذه الجريمة معتبرا ارتكاب مثل هذه الجرائم مؤشرا على يأسهم وعجز الاعداء امام المدافعین.

ودعا المسؤولين الأمنيين بالتركیز والمتابعة الجادة لهذه الجریمة قائلا إن الثأر لدم حسين صياد خدائي سيكون في المتناول بالتأكيد.

يذكر ان عنصرين ارهابيين يستقلان دراجة نارية اطلقا النار عصر اليوم الاحد على احد المداافعين عن مقدسات اهل البيت (ع) العقيد في الحرس الثوري حسين صياد خدائي قرب شارع "مجاهدي الاسلام" بطهران حين دخوله الى منزله ما ادى الى استشهاده.

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