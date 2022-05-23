رئيس الجمهورية یصل الی مسقط

وتوجه رئيسي اليوم الاثنين الى مسقط على رأس وفد رفيع المستوى حيث من المقرر ان يلتقي مع مسؤولين عمانيين لتوقيع عدة وثائق للتعاون المشترك.

کما سیلتقی رئيسي مع الإيرانيين المقيمين في هذا البلد ورجال أعمال ونشطاء اقتصاديين عمانيين.

وتعد زيارة رئيسي إلى مسقط أول زيارة يقوم بها رئيس الجمهورية إلى هذا البلد في عهد سلطان عمان الجديد "هيثم بن طارق آل سعيد"، وخامس زيارة خارجية لرئيسي في الأشهر التسعة الأولى من الحكومة الـ 13.

يذكر أن وفدا من 50 شخصا من رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين زاروا هذا البلد مؤخرا لتهيئة الظروف لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وسلطنة عمان.

وكان رئيسي اكد للصحفيين في مطار مهرآباد الدولي صباح اليوم الاثنين قبيل مغادرة العاصمة طهران إلى مسقط، ان العلاقات التجارية بين إيران وسلطنة عمان ستتحسن بالتأكيد في مختلف المجالات بما فيها النقل والطاقة والسياحة خاصة السياحة الصحية.

وقال: في هذه الزيارة سيتم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين وستتم متابعتها لتنفيذها.

ولفت الى ان هذه الزيارة تأتي في اطار سياسة الحكومة القائمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار مؤكدا ان الزيارة تحظى ببالغ الاهمية لنا.

واعتبر رئيس الجمهورية تمتين العلاقات من الاهداف الرئيسية لزيارة عمان وشدد على أن التعاون الإقليمي واجراء الحوار من شأنهما ان يضمنا الامن لمنطقتنا واضاف ان التواجد الاجنبي لا يجلب الامن للمنطقة بل يهدده.

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