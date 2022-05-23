البطش: تهديد الاحتلال باقتحام الأقصى رسالة حرب سنتصدى لها

وأضاف خلال وقفة للجنة الأسرى في القوى الوطنية للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، أن الشعب الفلسطيني سيتصدى لمسيرة الأعلام ولن يسمح باقتحام المسجد الأقصى.

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، قد أصدرت قرارًا، أمس الأحد، بالسماح للمستوطنين لأداء طقوس تلمودية خلال اقتحام المسجد الأقصى.

وفي سياق منفصل، لفت البطش إلى أنه، سيتم إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي "رغم أنفه"، مضيفًا أن "على العدو أن يعلم أننا لن نترك أسرانا وسنواصل مقاومتنا حتى تحريرهم".

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4450 أسيرًا، وذلك حتى نهاية شهر آذار 2022، من بينهم 32 أسيرة، و160 قاصرًا، ونحو 530 معتقلًا إداريًا.

وتحتجر سلطات الاحتلال الاسرائيلي أكثر من 350 جثمانًا لشهداء فلسطينيين وعرب، بحسب رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، "عبد الناصر فروانة".

ووفق فروانة، فإن الاحتلال يحتجز جثامين الشهداء فيما يعرف بمقابر الأرقام وثلاجات الموتى، بينهم 9 جثامين لأسرى فلسطينيين استشهدوا داخل سجون الاحتلال.

انتهی**3269