أمين مجلس امن البلاد: لینتظر الصهاينة تلقي صفعة قاسیة من ایران

وقال" مجيد ميراحمدي" في تصريح خاص لوكالة ارنا اليوم الثنين ان الکیان الصهیونی نفذ جریمة اغتيال الشهيد حسين صياد خدائي محذرا ان الانتقام الصعب ينتظرهم.

وتابع قائلا : إن المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة يجب أن يكونوا منتظرین لتلقي صفعة قاسیة من ایران لأن انتقامنا سيكون قاسياً لدرجة سيجعل المجرمين نادمين على أفعالهم.

واضاف ان الشهید قدم جهوداً ثمينة وخدمات جليلة ومهمة في مجال الدفاع عن مقدسات اهل البيت (ع) وقد خدم بصدق وأمانة واخلاص في سبیل الحفاظ علی المثل العليا للثورة الاسلامیة وجبهة المقاومة.

يذكر ان عنصرين ارهابيين يستقلان دراجة نارية اطلقا النار عصر أمس الاحد على احد المدافعين عن مقدسات اهل البيت (ع) العقيد في الحرس الثوري حسين صياد خدائي قرب شارع "مجاهدي الاسلام" بطهران حين دخوله الى منزله ما ادى الى استشهاده.

انتهی **3280