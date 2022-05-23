٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٢:٠٢ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84764252
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أمين مجلس امن البلاد: لینتظر الصهاينة تلقي صفعة قاسیة من ایران

أمين مجلس امن البلاد: لینتظر الصهاينة تلقي صفعة قاسیة من ایران

طهران/23 أیار/ مایو/ ارنا- قال أمين مجلس امن البلاد ومساعد وزير الداخلية الايراني للشؤون الامنية مجيد ميراحمدي ان الكيان الصهيوني ارتکب جریمة اغتيال العقيد في الحرس الثوري "حسين صياد خدائي" ولينتظر هؤلاء المجرمين تلقي صفعة قاسية من إيران.

وقال" مجيد ميراحمدي" في تصريح خاص لوكالة ارنا اليوم الثنين ان الکیان الصهیونی نفذ جریمة اغتيال الشهيد حسين صياد خدائي محذرا ان الانتقام الصعب ينتظرهم.

وتابع قائلا : إن المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة يجب أن يكونوا منتظرین لتلقي صفعة قاسیة من ایران لأن انتقامنا سيكون قاسياً لدرجة سيجعل المجرمين نادمين على أفعالهم.

واضاف ان الشهید قدم جهوداً ثمينة وخدمات جليلة ومهمة في مجال الدفاع  عن مقدسات اهل البيت (ع) وقد خدم بصدق وأمانة واخلاص في سبیل الحفاظ علی المثل العليا للثورة الاسلامیة وجبهة المقاومة.

يذكر ان عنصرين ارهابيين يستقلان دراجة نارية اطلقا النار عصر أمس الاحد على احد المدافعين عن مقدسات اهل البيت (ع) العقيد في الحرس الثوري حسين صياد خدائي قرب شارع "مجاهدي الاسلام" بطهران حين دخوله الى منزله ما ادى الى استشهاده.

انتهی **3280

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