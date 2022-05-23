٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٢:٥٢ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84764280
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وزير الداخلية:سنعلن نتائج التحقيقات الخاصة باغتيال العقيد خدايي بعد انتهائها

وزير الداخلية:سنعلن نتائج التحقيقات الخاصة باغتيال العقيد خدايي بعد انتهائها

طهران/23 أیار/ مایو/ ارنا- أعلن وزير الداخلية أحمد وحيدي عن تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية والعسكرية لمتابعة التحقيقات بشأن اغتيال العميد صياد خدايي وقال إن نتائج التحقيقات ستعلن بعد انتهائها.

وقال وحيدي في اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي : بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات العسكرية والأمنية تم تشكيل  لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية والعسكرية لمتابعة التحقيقات بشأن اغتيال العميد صياد خدايي وستعلن نتائج التحقيقات بعد انتهائها.

واضاف وحيدي ان الشهيد صياد خدايي كان من القوات الثورية المؤمنة، مقدما التعازي لأسرة الفقيد ورفاقه.

وقد استشهد العميد صياد خدائي، عصر امس الاحد امام منزله وسط العاصمة طهران،  على يد عنصرين ارهابيين من عملاء الاستكبار العالمي.

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني للحرس الثوري، في بيان، ان احد المنتسبين البواسل الى قوات الدفاع عن المراقد المقدسة التابعة لحرس الثورة الاسلامية "العميد صياد خدائي" تعرض عصر الاحد لجريمة اغتيال ارهابية شرق العاصمة طهران، على ايدي عناصر ارهابية عملية للاستكبار العالمي.  

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