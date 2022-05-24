رئيس اتحاد الاسكواش الايراني يدعو الى تعزيز التعاون الرياضي بين ايران وقطر

وأكد سليماني، في لقائه مع أمين عام الاتحاد القطري للتنس والاسكواش "طارق درويش زينل"، على توثيق التعاون الثنائي في مجال الرياضي وأضاف ان إيران وقطر لديهما الكثير من القواسم المشتركة يمكن توظيفها لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية في المجال الرياضي.

وتابع: قطر دولة مهمة ولديها علاقات وثيقة مع الاتحاد الدولي للاسكواش مما تسهم هذه العلاقات في تعزيز التعاون معها في هذا الفرع الرياضي.

من جانبه رحب "زينل" بحضور الوفد الإيراني في قطر قائلا: الاجتماع مع الوفد الايراني سيعزز العلاقات بين البلدين في مجال الاسكواش والتنس.

واستكمالاً لهذا الاجتماع، دعا سليماني من طارق زينل للمشاركة في بطولة غرب آسيا للاسكواش التي تستضيفها إيران في يوليو المقبل.

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