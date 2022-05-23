سلطان عمان يقيم مادبة رسمية على شرف اية رئيسي

و وصل "آية الله رئيسي" اليوم الاثنين الى العاصمة العمانیة مسقط، على راس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة السلطان هيثم بن طارق ال سعيد، في سياق مبادئ حسن الجوار والاهداف المشتركة لتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بین البلدین.

واقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الجمهورية الاسلامية في قصر العلم بحضور سلطان عمان.

وفي تصريحه للصحافيين قبيل مغادرة البلاد، اعتبر اية الله رئيسي الزيارة، بانها "تأتي في اطار بناء علاقات جيدة مع دول الجوار ونأمل بأن تستمر هذه الزيارات".

واكد رئيسي، على ان "العلاقات التجارية بين إيران وسلطنة عمان ستشهد نموا بالتأكيد وفي مختلف المجالات بما فيها النقل والطاقة والسياحة والسياحة العلاجية"؛ مبينا انه سيتم خلال الزيارة توقيع مذكرات تفاهم ثنائية و وضع خطط مشتركة لمتابعة وتنفيذ هذه الوثائق.

واعتبر رئيس الجمهورية، ان تمتين العلاقات ضمن الاهداف الرئيسية من زيارته لسلطنة عمان؛ مشددا على أن "التعاون الإقليمي واجراء الحوار من شأنهما ان يضمنا الامن لمنطقتنا".

انتهى ** ح ع

