مسؤول : ارتفاع ضحايا انهيار "متروبول" الى 32 شخصا

وفي تصريحه لمراسل ارنا، قال "احسان عباس بور"، ان 115 خبيرا في شؤون الطوارئ من مختلف المدن بمحافظة خوزستان يواصلون العمل بالتعاون مع فريقي انقاذ وكلاب مدربة على انتشال الاحياء من تحت الانقاض، لتامين منطقة الانهيار واخلائها.

واضاف، انه تم في هذا السياق اخلاء مباني اخرى على شعاع 200 متر من ساكنها.

و وقع اليوم الاثنين، حادث انهيار في اجزاء من مبنى "متروبول" الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة آبادان، مما أسفر عن 5 قتلى و27 جريحاً وأضرار طالت عددا من السيارات.

وبحسب شهود عيان، ان شدة الحادث كانت كبيرة لدرجة أنها تسببت باهتزاز الأبنية المجاورة.

وفور تبلغ اخبر الانهيار، توجهت 5 سيارات إسعاف وحافلة إسعاف لمساعدة الضحايا، وسط تواجد رجال الإطفاء والدفاع المدني في المكان.

انتهى ** ح ع