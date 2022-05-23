الرئيس الايراني يعود الى طهران في ختام زيارته لمسقط

وكان الرئيس ابراهيم رئيسي قد وصل الى مسقط صباح يوم الاثنين وبعد مراسم الاستقبال الرسمية التي اجريت له من قبل سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، تباحث الجانبان حول سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وتبادلا جهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجرت خلال الزيارة محادثات بين وفدي البلدين اللذين وقعا عددا من وثائق التعاون المتعلقة غالبيتها بتوفير ارضيات لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.

وكان وفد ايراني يضم 50 من التجار والناشطين الاقتصاديين الايرانيين قد زار سلطنة عمان الاسبوع الماضي.

كما التقى رئيس الجمهورية حشدا من الايرانيين المقيمين والتجار والناشطين الاقتصاديين العمانيين.

ومن اهم نتائج الزيارة توقيع 12 وثيقة للتعاون في المجالات السياسية والنقل والتعاون الدبلوماسي والاقتصادي والسياحي والتي جرى توقيعها من قبل وزراء الخارجية والصناعة والمناجم والتجارة والنفط والطرق واعمار المدن ورئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية ونظرائهم العمانيين.

وكان من اهداف الزيارة الارتقاء بالعلاقات في مجالات التجارة والنقل والطاقة والسياحة خاصة السياحة الصحية.

وتعد هذه الزيارة هي الخامسة للرئيس الايراني الى الخارج منذ توليه مهام الرئاسة قبل ٩ اشهر وهي الاولى لسلطنة عمان في عهد السلطان الجديد.

وكان الرئيس الايراني قد زار طاجيكستان وتركمنستان وروسيا وقطر في اطار تعزيز العلاقات بين ايران ودول المنطقة.