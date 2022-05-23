قاليباف: اغتيال الشهيد صياد خدائي كشف دناءة وتعاسة الكيان الصهيوني

وفي بيان له، اصدره الاثنين، قدم قاليباف التهاني والتعازي باستشهاد العقيد في حرس الثورة الاسلامية المدافع عن المقدسات، الشهيد حسن صياد خدائي، مؤكدا أن وقوع الحادث الارهابي باستشهاد عنصر الحرس الشجاع، المدافع عن المقدسات، الشهيد حسن صياد خدائي، كشف أكثر من ذي قبل عن وجه الكيان الصهيوني المليء بالدناءة والتعاسة.

وأضاف قاليباف في بيانه، ان الاعداء عمي القلوب، الذين اصابهم العجز في مواجهة صبر هذا الشعب ومقاومته وإيثاره، يلجأون الى هكذا اجراءات بائسة خارجة عن المعايير الدولية والانسانية، ولا شك انها لن تنفعهم شيئا.

ولفت الى ان الشهيد الجليل حسن صياد خدائي نال وسام الشهادة بعد سنوات مديدة من الجهاد في سبيل مبادئ الثورة والقيم الاسلامية وشعائر اهل البيت عليهم السلام، ليكون مصداقا لإثبات أن ابناء الشعب الايراني الباسل، وبإرادتهم الراسخة سيبقون دوما شامخين متأهبين للجهاد، ولن يتخلوا عن أهدافهم ومبادئهم في مقارعة الاستكبار ومعاداة الكيان الصهيوني المقيت.

واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي على ضرورة ان تتخذ الاجهزة الامنية والاستخبارية الاجراءات اللازمة للكشف عن الضالعين في هذا الحادث الارهابي ومعاقبة المنفذين والآمرين.

يذكر ان العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي وهو احد المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) قد استشهد عصر الاحد حينما كان يعتزم دخول منزله في شارع "مجاهدي الاسلام" بطهران اثر اطلاق الرصاص عليه من قبل عناصر ارهابية عميلة للصهاينة والاستكبار العالمي.

انتهى ** 2342