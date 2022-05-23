آية الله رئيسي: مواقف ايران وسلطنة عمان متناسقة بصورة ملحوظة في الكثير من القضايا

وقال آية الله رئيسي في تصريح صحفي اثر عودته الى عمان في ختام زيارته الرسمية لها امس الاثنين: ان العلاقات الطيبة بين ايران وعمان تعزز التعاون الاقليمي.

واضاف: خلال الاجتماع مع كبار المسؤولين العمانيين تم التاكيد على هذه القضية وهي ان التعاون الدولي بين البلدين امر ضروري وان مواقفهما متناسقة بصورة ملحوظة في الكثير من القضايا.

وقال آية الله رئيسي: لقد تم خلال الاجتماع مع الناشطين الاقتصاديين والتجار في البلدين، دراسة المشاكل في مجال التجارة ونقل المال والقضايا المالية والبنكية والجمركية بحضور وزير الصناعة والتجارة العماني وسيتم قريبا ازالة العقبات لتمهيد الطريق للتجارة والعمل الاقتصادي.

وأشار الرئيس الايراني الى اجتماعه مع التجار ورجال الاعمال العمانيين، موضحا بأن التجار العمانيين تطرقوا خلال هذا الاجتماع الى بعض المشاكل الموجودة، وقد تم مناقشة تلك المشاكل بحضور وزير الصناعة والتجارة والمناجم الايراني ووزير التجارة العماني. وتقرر تمهيد الارضية امام تنمية التجارة بين البلدين.

وتابع رئيسي: خلال المباحثات التي اجريناها وجدنا ان معرفة التجار والناشطين الاقتصاديين العمانيين وكذلك الايرانيين بالطاقات والامكانات المتوفرة ضئيلة، تجاه كل من البلدين، وعلى هذا الاساس هنالك ضرورة لتأسيس مكتب تجاري ايراني في عمان وقد تقرر ذلك وسيتم تدشين هذا المكتب قريبا.

واضاف: كان لنا اجتماع ايضا مع الايرانيين المقيمين في عمان واستمعنا للمشاكل التي طرحوها واتخذنا بعض القرارات فيما توجد قضايا اخرى ينبغي متابعتها في طهران. ومثلما ان للحكومة مسؤوليات تجاه المواطنين الايرانيين في الداخل فهي ايضا لديها مسؤوليات تجاه الايرانيين المقيمين في عمان ولا يمكن ان تتجاهل ذلك.

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