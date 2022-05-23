مساعد الخارجية الايرانية: التزام الصمت تجاه الاغتيال مدان كالارهاب

وقال باقري كني خلال زيارته الاثنين لاسرة الضابط في الحرس الثوري الشهيد حسن صياد خدائي: ان الاغتيالات لن تخل بمسيرة نمو الثورة الاسلامية بل ان دماء الشهداء الطاهرة ستسرع حركة الثورة الاسلامية في مسار التقدم.

واشار الى ازدواجية سياسة بعض الحكومات الغربية تجاه ظاهرة الارهاب واضاف: بالقدر الذي يكون فيه الارهاب مدانا فان التزام الصمت تجاه الاغتيال مدان ايضا.

وقال: ان التزام بعض الحكومات الصمت تجاه الاغتيال يعد مكافاة للارهابيين ومادام الارهابيون ياملون بتلقي المكافاة فان الارهاب لن يُقتَلع جذوره.

واشار مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية الى ارادة ايران الراسخة في مكافحة الارهاب وقال: ان هذه الاغتيالات ليس لها اي تاثير على سياسة ايران في المكافحة الشاملة للارهاب في المنطقة ولاشك ان سياسة ايران الصانعة للاستقرار والامن والمناهضة للارهاب ستستمر اقوى من الماضي.

وحضر اللقاء ايضا قائد قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري العميد اسماعيل قاآني ونجل القائد الشهيد قاسم سليماني.

يذكر ان العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي وهو احد المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) قد استشهد عصر الاحد حينما كان يعتزم دخول منزله في شارع "مجاهدي الاسلام" بطهران اثر اطلاق الرصاص عليه من قبل عناصر ارهابية عميلة للصهاينة والاستكبار العالمي.

انتهى ** 2342