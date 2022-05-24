رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة ازالة المشاكل الجمركية للتبادل التجاري بين ايران وعمان

وخلال لقائه الاثنين في مسقط جمعا من كبار المسؤولين الاقتصاديين ورجال الاعمال في سلطنة عمان قال آية الله رئيسي: انه ينبغي ازالة المشاكل الجمركية للتبادل التجاري بين ايران وعمان على وجه السرعة.

واكد وجود الارادة الجادة بين طهران ومسقط لتطوير العلاقات خاصة حول محور العلاقات الاقتصادية والتجارية واضاف: نحن عازمون على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

واشار الى عدم توفر المعرفة الكافية لدى تجار البلدين ازاء الطاقات الاقتصادية، كل للبلد الاخر، ودعا الى اتخاذ خطوات في مسار معرفة الطاقات المتبادلة واضاف: ان الخطوة الاولى تتمثل بانشاء مركز تجاري ايراني في عمان ليكون من مهامه التعريف بطاقات البلدين خاصة ايران.

ولفت رئيس الجمهورية الى لقائه مع سلطان عمان قائلا: انه تقرر خلال اللقاء رفع مشكلة النقل والتسديدات النقدية والبنكية.

واكد الرئيس آية الله رئيسي ضرورة الاستثمارات المشتركة بين البلدين وقال: ان الطاقة يمكنها ان تشكل احد مجالات الاستثمارات بين البلدين.

كما اكد ضرورة الانتاج للتصدير الى اسواق اوراسيا واضاف: ان المعدات الطبية والادوات المنزلية والمنتوجات المتعلقة بالاستهلاكات المنزلية المصنعة في ايران قادرة على منافسة مثيلاتها الاجنبية.

انتهى ** 2342