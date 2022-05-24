مساعد الخارجية: 40 اجتماعا للجان الاقتصادية المشتركة يعقد العام الجاري

وقال صفري في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الاثنين: ان خطتنا تتضمن عقد 20 اجتماعا للجان المشتركة مع الدول الاخرى خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) وان نصل الى 40 اجتماعا حتى نهاية العام في حين عقدت 10 اجتماعات فقط للجان المشتركة في العام الماضي.

ولفت في هذا الصدد الى انعقاد اجتماعات اللجان المشتركة بين ايران وكل من غانا وكوبا خلال الفترة الاخيرة وهنالك اجتماعان منعقدان حاليا مع سلوفاكيا وبلغاريا وسيتم عقد مثل هذه الاجتماعات مع قطر وباكستان والاكوادور مستقبلا.

واشار الى طاقات القطاع الخاص في مجال التجارة وقال: ان اكثر من 80 بالمائة من تجارة البلاد يقوم بها القطاع الخاص حتى تصدير الخدمات الهندسية في حين توفر الحكومة الارضية اللازمة لهذا القطاع.

ونوه الى ان القطاع الخاص الايراني اقام مراكز تجارية في عدد من المحافظات الروسية واضاف: هنالك تعاون وثيق قيد التبلور بين وزارة الخارجية والقطاع الخاص والمراكز التجارية.

واوضح بانه من المقرر انتاج بعض المنتوجات الايرانية في سلطنة عمان وقال: ان هذه المنتوجات اضافة الى الاستهلاك في عمان يمكن تصديرها الى مختلف الدول.

وقال: اننا نرغب بان نصل الى مرحلة التجارة الحرة مع 5 دول وهي بيلاروسيا وارمينيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان.

انتهى ** 2342