ارتفاع حصیلة ضحایا انهيار مبنى "متروبل" في آبادان الی 10 اشخاص

وقال شعباني في جمع من الصحفيين الیوم الثلاثاء : تم العثور على ثلاث جثث جديدة من تحت الانقاض في الطابق الأول مبنى "متروبل"، والذي انهار امس الاثنين في مدینة آبادان جنوب غرب البلاد، فيما ارتفع عدد القتلى الى 10 اشخاص.

واضاف أن رجال الإنقاذ انتشلوا اإحدى الجثث الثلاث من تحت أنقاض برج "متروبل" والجهود متواصلة لاتشال جثتين اخريين من تحت الأنقاض.

كما قدم الشعباني تعازيه لذوي الضحايا، مضيفاً أن الجهود متواصلة لإزالة الأنقاض وعمليات البحث والإنقاذ والإغاثة .

يذكر ان جزءا من برج "متروبل" في آبادان قيد الانشاء قد انهار ظهر يوم امس الاثنين وارتفع حصیلة ضحایا انهيار المبنی الی 10 قتلی و 35 جریحا.

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