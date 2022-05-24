٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٠:١٢ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84765274
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اقامة أول معرض للسياحة في العالم الاسلامي (IWTE) بطهران

اقامة أول معرض للسياحة في العالم الاسلامي (IWTE) بطهران

طهران/ 24 أیار/ مایو/ ارنا- يقام المعرض السياحي الأول للعالم الإسلامي (IWTE) بهدف التعريف بالقدرات السياحية لدول العالم الإسلامي لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 7 لغاية 10 يونيو 2022 بالعاصمة طهران.

وسیعقد هذا المعرض كحدث سياحي إبداعي للدول الإسلامية بحضور مشاركين من باكستان وتركيا والعراق وطاجيكستان وعمان وغيرها بالعاصمة طهران.

ويقام المعرض، بهدف التعريف بالقدرات السياحية للدول الاسلامیة وتعزيز العلاقة بين النشطاء والشركات في هذا المجال ویتناول أحدث الفرص السياحية للدول.

وسيتم عقد منتدى ثنائي اللغة يضم أكثر من 20 برنامجًا ومحاضرة محلية ودولية في المعرض  ویقدم معلومات حول المكاتب السياحية، والسياحة الدينية والصحية، و الرياضية، والإلكترونية للمشاركين .

ولمن يرغب بمزيد من المعلومات يمكنه مراجعة الموقع الخاص بالمعرض www.iwtexhibition.ir

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