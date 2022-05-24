اقامة أول معرض للسياحة في العالم الاسلامي (IWTE) بطهران

وسیعقد هذا المعرض كحدث سياحي إبداعي للدول الإسلامية بحضور مشاركين من باكستان وتركيا والعراق وطاجيكستان وعمان وغيرها بالعاصمة طهران.

ويقام المعرض، بهدف التعريف بالقدرات السياحية للدول الاسلامیة وتعزيز العلاقة بين النشطاء والشركات في هذا المجال ویتناول أحدث الفرص السياحية للدول.

وسيتم عقد منتدى ثنائي اللغة يضم أكثر من 20 برنامجًا ومحاضرة محلية ودولية في المعرض ویقدم معلومات حول المكاتب السياحية، والسياحة الدينية والصحية، و الرياضية، والإلكترونية للمشاركين .

ولمن يرغب بمزيد من المعلومات يمكنه مراجعة الموقع الخاص بالمعرض www.iwtexhibition.ir

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