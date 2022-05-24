قاليباف: اغتيال الشهيد صياد خدايي يظهر عمق غضب الأعداء ضد الحرس الثوري الإيراني

وعزى محمد باقر قاليباف في بداية الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الثلاثاء استشهاد العقيد حسن صياد خدايي للشعب الايراني والحرس الثوري وعائلة الشهيد.

وتابع: هذا الاغتيال أظهر مرة أخرى عمق الغضب والحقد الذي يضمره أعداء الشعب الإيراني ضد الحرس الثوري الذي وفّر الأمن لهذه الحدود والمنطقة بصدق واكد على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية لمعاقبة المجرمين.

كما أعرب قاليباف عن تعازيه لمقتل عدد من المواطنين في حادث انهيار مبنى "متروبل" قيد الإنشاء في آبادان وقال أسأل الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث مؤكدا ضرورة البدء بتحقيقات شاملة للكشف عن اسباب هذا الحادث المأساوي على وجه السرعة.

وحول عملية بيت المقدس وتحرير خرمشهر والملحمة التي سطرها القوات الايرانية في هذه العملية قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي: لا يمكن لأي قوة أن تثنى ارادة الشعب الايراني ملفتا لقد ضحى الشباب بأرواحهم بشجاعة وحماسة ليسجلوا في التاريخ أنه لا توجد قوة تستطيع منع تحقيق انتصارات للشعب الايراني.

انتهى**1453