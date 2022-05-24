الاحتلال يقتحم بلدة جبع جنوب جنين

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت جبع ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها وداهمت منزل الأسير المحرر "مراد ملايشة" وفتشته ونصبت القناصة على أسطح المنازل ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصبت الحواجز في محيط قرى وبلدات (يعبد، كفيرت، طوره الطرم، نزلة زيد، عرابة، عنزة، وسيلة الظهر) وأعاقت حركة المواطنين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تستهدف مدينة جنين بشكل يومي، وسط عجز كامل منذ عدة أشهر على تنفيذ اعتقالات بحق عدد من المطلوبين .

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