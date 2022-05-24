قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن وبلدات حرملة شرق بيت لحم ونابلس وجنين وصوريف شمال الخليل ومخيم عقبة جبر في أريحا وقامت بتفتيش المنازل واعتقلت 12 فلسطينياً.

واعتقلت قوات الاحتلال إسرائيلي أمس 26 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت جنوب مدينة "قلقیلية" بعدد من الجرافات وهدمت المسجد الواقع خلف جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية.

وهدم الاحتلال يوم أمس جزءاً من درج الحرم الإبراهيمي في الخليل وذلك في إطار مخططاته لتهويده ومنزلين في أريحا بالضفة الغربية.

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