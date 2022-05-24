٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١١:١١ ص
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84765435
T T
٠ Persons

سمات

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية

طهران/ 24 أیار/ مایو/ ارنا- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء 12 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن وبلدات حرملة شرق بيت لحم ونابلس وجنين وصوريف شمال الخليل ومخيم عقبة جبر في أريحا وقامت بتفتيش المنازل واعتقلت 12 فلسطينياً.

واعتقلت قوات الاحتلال إسرائيلي أمس 26 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت جنوب مدينة "قلقیلية" بعدد من الجرافات وهدمت المسجد الواقع خلف جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية.

وهدم الاحتلال يوم أمس جزءاً من درج الحرم الإبراهيمي في الخليل وذلك في إطار مخططاته لتهويده ومنزلين في أريحا بالضفة الغربية.

انتهی**3269

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha