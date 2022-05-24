الخارجية الفلسطينية تقرر إحالة ملف اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى الجنائية الدولية

وفي تصريحات صحفية، قال وزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي" إن الجانب الفلسطيني قام بتوثيق ما حدث في جريمة مقتل أبو عاقلة، ورفع تقريراً قبل يومين إلى مكتب المدعي العام للجنائية الدولية.

ولفت إلى أنهم على تواصل مستمر مع الجنائية الدولية منذ الانضمام لميثاق روما (المؤسس للمحكمة)، لافتاً إلى أن لديهم نشاطاً وفعالية كبيرة.

وقال المالكي، "نرفع تقارير دورية بشكل شهري إلى المحكمة حول الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ونظام الفصل العنصري الذي تمارسه، ويتم رفعها للمدعي العام لضمها لبقية التقارير التي تؤسس للحالة في فلسطين".

وطالب أن تضيف جريمة مقتل أبو عاقلة إلى مجموع الجرائم التي يتم توثيقها من قبل المحكمة، من أجل التحقيق الرسمي الذي تنتظره فلسطين لمحاسبة إسرائيل.

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