وزير الداخلية : عمليات الانقاذ متواصلة بدقة في مبنى متروبول المنكوب

جاء ذلك في تصريح ادلى به وزير الداخلية خلال تفقده اليوم الثلاثاء منطقة انهيار مبنى متروبول في مدينة ابادان (بمحافظة خوزستان –جنوب غرب).

وقدم "وحيدي" العزاء الى الشعب الايراني والمواطنين في مدينة ابادان، ولاسيما عوائل الضحايا الذين سقطوا اثر هذا الحادث.

واكد بانه فور تبلغ نبأ وقوع الانهيار، باشر جميع المسؤولين المعنيين مهامهم وسخروا جلّ الطاقات لاحتواء الحادث، والبدء في عملية ازالة الانقاض.

ولفت وزير الداخلية، ان هذه الجهود افضت الى انقاذ 29 شخصا من تحت الانقاض لحد اليوم؛ مردفا بان عمليات العثور على الناجين لاتزال مستمرة من قبل فرق الانقاذ المنتشرة في موقع المبنى.

و وقع امس (الاثنين)، انهيار في اجزاء من مبنى "متروبول" الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة آبادان، مما أسفر عن 11 قتیلا و23 جريحاً؛ بحسب ما ورد في تصريحات مدير منظمة الطوارئ الايرانية "محمد حسن نامي" اليوم.

انتهى ** ح ع