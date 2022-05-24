مساعد وزير الخارجية : مستعدون لتعزيز التعاون مع تركمانستان

جاء ذلك خلال اللقاء بين "صفري" ومساعد وزير الخارجية التركماني "وفا حاجي اوف"، الذي جرى على هامش اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) في طهران اليوم الثلاثاء.

وتباحث الجانبان خلال هذا الاجتماع، حول سبل تطوير التعاون الاقتصادي ولاسيما في مجالات الطاقة والنقل والترانزيت بين طهران وعشق اباد.

الى ذلك اكد مساعد وزير الخارجية الايراني، على استعداد البلاد لتعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز والكهرباء وتجارة المقايضة والترانزيت؛ بينما اكد نظيره التركماني، على استمرار المشاورات الثنائية وزيادة التعامل التجاري لتنمية العلاقات بين هذه البلدين الجارين.

انتهى ** ح ع

