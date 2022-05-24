رئيس الجمهورية يؤكد على تطوير التجارة مع دول اوراسيا وافريقيا

و وجّه "اية الله رئيسي" خلال تراسه اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادى الحكومية اليوم الثلاثاء، للاستفادة من الطاقات الكبيرة المتوفرة في المنطقة ولاسيما دول الجوار بهدف تطوير التجارة وزيادة الصادرات غير النفطية للبلاد.

كما نوه الى الضرورة الملحة لتعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية وتسخير الطاقات المتاحة عبر ممر الشمال – جنوب؛ وصولا الى الطفرة المنشودة في عملية تطوير التجارة مع الدول الاقليمية ولاسيما منطقة اوراسيا والبلدان الافريقية.

وفي سياق متصل، قدم وزير الصناعة والتعدين والتجارة تقريرا خلال الاجتماع حول انجازات زيارة رئيس الجمهورية (امس الاثنين) الى سلطنة عمان؛ فضلا عن مناقشة الاقتراحات الستراتيجية التي طرحت حول تعزيز الصادرات غير النفطية، وتقرر على اثره ازالة العراقيل الراهنة وتطوير البنى التحتية اللازمة لتطوير التجارة الخارجية، وذلك من خلال تظافر الجهود بين جميع المؤسسات والاجهزة المعنية في البلاد.

انتهى **ح ع