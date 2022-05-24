القوة الجوية الباكستانية : طهران واسلام اباد معا لمواجهة الصعاب

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الثلاثاء عن دائرة العلاقات العامة بسلاح الجو الباكستاني؛ مشيدا بالدور المؤثر لطائرة اطفاء الحريق الايرانية التي توجهت امس الاثنين للمساهمة في عملية اخماد نيران الغابات بولاية بلوجستان.

واوضح هذا البيان، ان طائرة اطفاء الحريق الايرانية من طراز "ايلوشين -76" حطت امس الاثنين في قاعدة "نورخان" الجوية بمدينة "راولبندي"، ومنها توجهت عبر التنسيق مع القوة الجوية الباكستانية صوب منطقة "جبل سليمان" ومرتفعات "شيراني" الواقعة في ولاية بلوجستان.

ولفت البيان الصادر عن سلاح الجو الباكستاني، الى ان الطائرة ايلوشين -76 قامت بدور فاعل جدا لاخماد النيران في تلك المنطقة؛ مؤكدا على ان البلدين لطالما وقفا جنبا الى جنب بعضهما الاخر في مواجهة الكوارث الطبيعية.

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