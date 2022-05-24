المتحدث باسم الامم المتحدة يعلّق على عملية اغتيال الشهيد صياد خدائي

وقال دوجاريك في تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء ردا على سؤال لمراسل وكالة "ارنا" حول موقف منظمة الامم المتحدة تجاه عملية اغتيال الشهيد حسن صياد خدائي: نحن نعارض على الدوام اعمال القتل خارج القضاء.

واضاف: ان عمال القتل خارج القضاء تعني ان دولة او نظاما ما ينفذ قوانينه خارج حدوده وفي الدول الاخرى.

يذكر ان العقيد في الحرس الثوري احد المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) حسن صياد خدائي قد استشهد عصر الاحد اثر اصابته بخمس رصاصات اطلقها عليه ارهابيان اثنان يستقلان دراجة نارية حينما كان يعتزم الدخول الى منزله قرب شارع "مجاهدي الاسلام" بطهران.

وتم تشييع جثمان الشهيد صياد خدائي في طهران اليوم الثلاثاء ومن ثم ووري الثرى في مقبرة "جنة الزهراء (س)" جنوب العاصمة طهران.

وشارك في مراسم تشييع جثمان الشهيد صياد خدائي، القائد العام لحرس الثورة اللواء حسين سلامي وقائد قوة "القدس" العميد اسماعيل قاآني.

انتهى ** 2342