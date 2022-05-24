رئيسي: العلاقات بين ايران وسلطنة عمان ابعد بكثير من مجرد علاقات جوار

وخلال مقابلة أجراها معه تلفزيون سلطنة عُمان، اعرب الرئيس آية الله رئيسي عن امله بان تفضي اللقاءات والمحادثات التي اجريت خلال الزيارة الى تعميق وتقوية العلاقات بين البلدين واوضح بانه تم خلال اللقاء مع سلطان عمان هيثم بن سلطان البحث في سبل تطوير العلاقات والتاكيد على ان المستوى الراهن للعلاقات جيد الا انه ليس كافيا في ضوء ارادة ورغبة الطرفين وكذلك الطاقات المتاحة.

واضاف: ان ايران عمان ترغبان برفع مستوى التعاون بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقوية خاصة الغاز والسياحة الصحية.

*اكبر رصيد لايران وعمان هو الثقة القائمة بينهما

واكد إن "سلطنة عُمان وإيران تتمتعان بثقة متينة وتجربة فريدة كانت سبباً لتطور العلاقات بينهما وللتعاون الثنائي في عدد من القضايا الإقليمية والدولية" واعتبر ان اكبر رصيد بين ايران وعمان هو ثقة كل منهما بالاخر واضاف: ان افضل مسار وارضية لتعزيز وتعميق العلاقات هو ان يمضي التعاون كله في ظل الثقة المتبادلة.

واضاف: ان افضل حالات تطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز التعاون بين البلدين في الاصعدة الثنائية والاقليمية والدولية تتحقق على ارضية الثقة المتبادلة.

يتبع