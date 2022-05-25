٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٧:٥٦ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84766498
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استشهاد مراهق فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

استشهاد مراهق فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

طهران / 25 ايار/مايو/ارنا- استشهد المراهق الفلسطيني غيث رفيق يامين (١٦ عاماً) متأثرا بجراح أصيب بها في مواجهات مع الاحتلال بمحيط قبر النبي يوسف عليه السلام شرق نابلس.

وقالت مصادر محلية ان الشاب أصيب برصاصة مباشرة في الرأس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من نابلس.

وأكدت مصادر محلية ان طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع أكثر من ٨٠ اصابة مختلفة في المكان.

انتهى** 1453

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