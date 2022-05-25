شهيد مراهق فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

طهران / 25 ايار/مايو/ارنا- دعا مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية علي باقري كني، خلال لقائه مع أمين عام وزارة الخارجية الإيطالية ايتوري سكوي، إلى اتخاذ إجراءات عملية لدعم إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان واليمن، معتبرا ان امن واستقرار مستقبل العالم لا يمران عبر النزعة الاحادية والعسكرتارية النابعة منها.