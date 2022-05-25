شهيد مراهق فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

وقالت مصادر محلية ان الشاب أصيب برصاصة مباشرة في الرأس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من نابلس.
وأكدت مصادر محلية ان طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع أكثر من ٨٠ اصابة مختلفة في المكان.
انتهى** 1453
طهران / 25 ايار/مايو/ارنا- استشهد المراهق الفلسطيني غيث رفيق يامين (١٦ عاماً) متأثرا بجراح أصيب بها في مواجهات مع الاحتلال بمحيط قبر النبي يوسف عليه السلام شرق نابلس.
وقالت مصادر محلية ان الشاب أصيب برصاصة مباشرة في الرأس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من نابلس.
وأكدت مصادر محلية ان طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع أكثر من ٨٠ اصابة مختلفة في المكان.
انتهى** 1453
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