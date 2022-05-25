إعادة انتخاب قاليباف رئيساً لمجلس الشورى الإسلامي

وصوت 194 عضوا في البرلمان على انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان.

وبهذا أعيد انتخاب محمد باقر قاليباف رئيساً لمجلس الشورى الاسلامي في إيران في العام الثالث على التوالي.

كما انتخب علي نيكزاد النائب الأول لرئيس البرلمان وعبد الرضا مصري النائب الثاني للرئيس.

الجدير بالذكر أن رئيس البرلمان والهيئة الرئاسية يتولون مناصبهم لعام واحد، على أن يحق للرئيس وأعضاء الرئاسة أن يترشحون في كل عام ويبقون في مناصبهم لعدة سنوات بعد انتخاب الأعضاء لهم.

من هو رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف؟

قاليباف من مواليد طرقبه - مشهد، 1961م ويحمل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة "تربيت مدرس" في العاصمة طهران.

هو واحد من الوجوه البارزة في الساحة السياسية الإيرانية. شغل عدة مناصب، منها القيادية في مقر "خاتم الأنبياء" للإعمار، والشرطة، ومنصب عمدة طهران، وعمل قائداً لجناح القوات الجوية في حرس الثورة الإسلامية.

حاصل على درجة الدكتوراه، في الجغرافيا السياسية من جامعة تربية مدرس. وهو أيضاً طيار معتمد عليه لطيران بعض طائرات الإيرباص.

تمّ تعيينه قائدا للقوات الجوية لحرس الثورة الاسلامية من قبل قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي في عام 1996. وبعد أربع سنوات، أصبح رئيساً لقوات الشرطة الإيرانية عام 1999. كما تمّ تعيينه ممثلاً للرئيس محمد خاتمي خلال حملة لمكافحة التهريب في عام 2002. في أيلول/سبتمبر 2005، تمّ انتخابه عمدة لمدينة طهران من قبل المجلس البلدي للعاصمة ، وهو أيضاً أستاذ في جامعة طهران.

كان قائد مقر خاتم الأنبياء للإعمار في فترة 1994-1997 وقائد سلاح الجو في حرس الثورة الإسلامية من 1997 إلى 2000 ورئيس الشرطة الإيرانية في الفترة من 2000 إلى 2005.

ترشح في انتخابات إيران الرئاسية 2013 لكنه خسر أمام الرئيس حسن روحاني، في المرتبة الثانية مع 6,077,292 من الأصوات. كما كان مرشحاً في انتخابات الرئاسة عام 2005. وأعلن اختياره للمنافسة للمرة الثالثة في انتخابات إيران الرئاسية 2017.

خلف قاليباف علي لاريجاني الذي تولى رئاسة مجلس الشورى منذ العام 2008.

انتهى** 1453