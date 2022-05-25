رئيسي : لن نجعل ازدهار البلاد رهنا برفع الحظر الراهن

وخلال كلمته التي بثت عبر جهاز الفيديو اليوم الاربعاء بمراسم احياء ذكرى 4 الاف شهيد للثورة الاسلامية، اعلن الرئيس الايراني عن تشكيل غرفة عمليات فاعلة بهدف اجهاض نتائج الحظر الظالم.

وفي معرض الاشارة الى الصحوة الاسلامية التي القت بظلالها على المنطقة والتطورات اليمينة، ثمّن "رئيسي" صمود هذا البلد طيلة 7 اعوام من الحرب.

واضاف : اننا اليوم نعيش بركات الشهداء الابرار الذين ازالوا الجهالة بدمائهم الطاهرة، وقد اصبح نهجهم الخالد نبراسا لمعالجة المشاكل والتحديات في العالم الاسلامي.

واستطرد رئيس الجمهورية : ان رسالة شهداء الثورة الاسلامية اليوم، هي صون القيم الاسلامية والصمود والمقاومة بوجه الاعداء واعمار البلاد وحل المشاكل التي تطال الشعب والامتثال الى التوجيهات الحكيمة لسماحة القائد، والحفاظ على الوحدة الوطنية.

انتهى ** ح ع