وزارة الخارجية تسلم احتجاجا الى القائم باعمال السفارة اليونانية

وافادت ارنا، ان ذلك جرى خلال اللقاء بين القائم باعمال سفارة اليونان لدى ايران ورئيس دائرة البحر الابيض المتوسط بوزارة الخارجية؛ حيث اعرب الاخير عن رفضه وتنديده لقرار اثينا المتاثر بالضغوط الامريكية لاحتجاز هذه السفينة خلال توقفها بسبب عطل فني قبالة المياه الساحلية اليونانية.

واعتبر الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى، ان الاستحواذ على حمولة سفينة ترفع علم الجمهورية الاسلامية، بمثابة قرصنة دولية تتحمل اليونان والجهات المتورطة المسؤولية عن هذا السلوك.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتغاضى عن حقوقها المشروعة وتطالب الحكومة اليونانية ان تكون عند المسؤولية قبال تعهداتها الدولية فيما يخص الملاحة البحرية.

في المقابل، اكد القائم باعمال السفارة اليونانية في طهران، بانه سينقل على وجه العجالة احتجاج الخارجية الايرانية واستيائها الى حكومة بلاده.

يذكرا، ان دولة اليونان اقدمت في خطوة متاثرة باملاءات واشنطن على احتجاز شحنة كانت على متن سفينة ترفع علم الجمهورية الاسلامية الايرانية، قبالة المياه الاقليمية لهذا البلد.

انتهى ** ح ع

