وزيرا الخارجية الايراني والعراقي بحثا هاتفيا التغيرات المناخية في المنطقة

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، بحث خلال إتصال مع وزير خارجيَّة الجُمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة حسين أمير عبداللهيان، التغيرات المناخيَّة في المنطقة والرياح الغباريَّة التي غطت العراق وإيران خلال الأيام الماضيَّة".

واضافت ان "الجانبين استعرضا أهم التحديات المناخيَّة التي تواجهها المنطقة مثل الغبار، والجفاف، والتصحر، وتناقص التنوع البيولوجي وسُبُل مُواجة كل ذلك، للحد من آثار ظاهرة التغير المناخيّ وتوفير بيئة صحيَّة مُلائمة للبشريَّة".

وتابعت انه "تم تبادل الرُؤى حول مُستجدّات الأوضاع في المنطقة، وأهمّيَّة الدفع قدماً باتجاه الحلول السلميّة لتلبية تطلعات الاستقرار، والأمن".

وأتفق الوزيران، بحسب البيان على "عقد إجتماع بين وفد فنيّ عراقيّ وآخر إيرانيّ في بغداد لدراسة التحديات التي تواجه البلدين في المستقبل".

وأكَّدا على "ضرورة استمرار الحوار وتوسعته ليشمل دول أخرى في المنطقة"، كما تطرقا أيضاً إلى قضايا المياه والنهوض بواقع الموارد المائيَّة وتنميتها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين.

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