تخت روانجي: لا ينبغي تسييس المساعدات الانسانية مهما كانت الظروف

وفي كلمته الاربعاء خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي حول موضوع حماية المدنيين في النزاعات المسلحة ، اشار تخت روانجي الى تداعيات النزاعات على منطقة الشرق الاوسط وقال: ان النزاعات والاشتباكات تركت تداعيات هدامة على منطقة الشرق الاوسط، المنطقة التي يجري فيها انتهاك القوانين الدولية الانسانية بشكل صارخ.

واستنادا الى تقرير الامين العام للامم المتحدة قال: في اليمن ادت الهجمات على المدارس والمستشفيات والبنية التحتية للاتصالات والطرق والمصانع والمنازل وسائر الاهداف المدنية الى انعدام الامن الغذائي بشدة حيث ان الاوضاع اصبحت اكثر تدهورا بزيادة الافراد المعوزين بنسبة 8 بالمائة.

واضاف: وبنفس الوتيرة اصبحت الاوضاع الانسانية في فلسطين اكثر تدهورا نتيجة عشرات الاعوام من الاحتلال وسياسات الفصل العنصري التي يقوم بها الكيان الاسرائيلي. المجازر الجماعية والممنهجة ضد المدنيين ومن ضمنهم النساء والاطفال مازالت مستمرة وان في ارض فلسطين العدد الاكبر من جرحى قطاع الصحة والعلاج في العالم.

وتابع تخت روانجي: في غزة تضررت البنية التحتية وان الفلسطينيين محرومون من الخدمات الاولية بسبب الحصار غير القانوني المفروض عليهم وفي سوريا ادى الاحتلال والارهاب والحظر الاحادي الى تشريد ملايين الافراد وتضرر البنية التحتية واختل الوصول المحدود الى الموارد الحيوية والتجارة وعرض المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية.

يتبع