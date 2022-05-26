ايران وروسيا توقعان 3 وثائق للتعاون الاقتصادي الثنائي

طهران / 25 ايار/مايو/ارنا- أشار محافظ أذربيجان الشرقية "عابدين خرم " إلى الخطوات الفعالة التي اتخذتها الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربايجان " لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون ،قائلا إن البلدين لديهما تفاهمات جيدة في إطار التفاعلات الإقليمية التي كان لها تأثير كبير على ارساء السلام والاستقرار بالمنطقة.