ايران وروسيا توقعان 3 وثائق للتعاون الاقتصادي الثنائي

ووقع أوجي ونوفاك البيان المشترك لاجتماع رئيسي لجنة التعاون الاقتصادي الايراني الروسي المشتركة في طهران الاربعاء.
وأبرمت شركة الصناعات الوطنية الايرانية للبتروكيماويات مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات البتروكيماوية الروسي تعنى بتبادل الخبرات الفنية والتعاون المعرفي بمجال الصناعات البتروكيماوية.
ووقع هذه المذكرة المدير التنفيذي لشركة الصناعات الوطنية الايرانية للبتروكيماويات مرتضى شاه ميرزائي فيما وقعها عن الجانب الروسي رودفوفيتش بالنيابة عن ايفانوف رئيس اتحاد الصناعات البتروكيماوية الروسي.
كما وقع "شهريار أفندي زادة" مساعد وزير الطرق وبناء المدن الايراني و " ديمتري زوريوف" مساعد وزير الشحن والنقل الروسي، البروتوكول الثاني عشر لاجتماع مجموعة عمل الشحن والنقل الايرانية الروسية.
انتهى ** 2342
تعليقك