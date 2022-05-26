الثلاثاء المقبل.. تسيير رحلات جوية من ميناء بندرعباس إلى العاصمة العمانية

واضاف عبد الله سهرابي في اجتماع مع محافظ هرمزكان مساء الأربعاء: إن تسيير رحلات جوية من بندر عباس إلى وجهات مختلفة، بما في ذلك دول الجوار الجنوبي على سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان، هو خطوة نحو تطوير العلاقات وتوسيعها مع دول الجوار.

وتابع قائلا: بالنظر إلى مستوى العلاقات الجيدة مع سلطنة عمان وزيارة السيد رئيسي الأخيرة لهذه الدولة وتطوير التعاون مع هذه الدولة الإسلامية الصديقة والمجاورة، فأن الرحلات الجوية ستنطلق من ميناء بندر عباس إلى العاصمة العمانية (مسقط) وبالعكس ابتداء من الثلاثاء الاسبوع المقبل.

كما اشار مساعد وزير الخارجية الى إقامة رحلات جوية من بندر عباس إلى العاصمة القطرية (الدوحة) أيام الأربعاء من كل أسبوع، كخطوة مهمة لتطوير العلاقات مع دول الجوار وزيادة الاستفادة من قدرات المونديال لمحافظة هرمزكان.

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