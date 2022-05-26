٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٠ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84767804
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الثلاثاء المقبل.. تسيير رحلات جوية من ميناء بندرعباس إلى العاصمة العمانية

الثلاثاء المقبل.. تسيير رحلات جوية من ميناء بندرعباس إلى العاصمة العمانية

بندرعباس/ 26 ايار / مايو/ ارنا - اعلن مساعد وزير الخارجية عن انطلاق رحلة جوية من ميناء بندرعباس جنوب البلاد الى العاصمة العمانية مسقط اعتبارا من يوم الثلاثاء الاسبوع المقبل 31 مايو، وقال ان هذه الرحلات ستستمر كل أسبوع نظرا لمستوى العلاقات الجيد بين ايران وسلطنة عمان والزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية الى هذا البلد.

واضاف عبد الله سهرابي في اجتماع مع محافظ هرمزكان مساء الأربعاء: إن تسيير رحلات جوية من بندر عباس إلى وجهات مختلفة، بما في ذلك دول الجوار الجنوبي على سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان، هو خطوة نحو تطوير العلاقات وتوسيعها مع دول الجوار.

وتابع قائلا: بالنظر إلى مستوى العلاقات الجيدة مع سلطنة عمان وزيارة السيد رئيسي الأخيرة لهذه الدولة وتطوير التعاون مع هذه الدولة الإسلامية الصديقة والمجاورة، فأن الرحلات الجوية ستنطلق من ميناء بندر عباس إلى العاصمة العمانية (مسقط) وبالعكس ابتداء من الثلاثاء الاسبوع المقبل.

كما اشار مساعد وزير الخارجية الى إقامة رحلات جوية من بندر عباس إلى العاصمة القطرية (الدوحة) أيام الأربعاء من كل أسبوع، كخطوة مهمة لتطوير العلاقات مع دول الجوار وزيادة الاستفادة من قدرات المونديال لمحافظة هرمزكان.

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