٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٢:٣٩ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84768023
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افتتاح الملتقى الدولي الرابع للشعر التوحيدي في محافظة يزد

افتتاح الملتقى الدولي الرابع للشعر التوحيدي في محافظة يزد

يزد / 26 ايار/ مايو/ ارنا - افتتح اليوم الخميس في مدينة ميبد بمحافظة يزد الايرانية الملتقى الرابع للشعر التوحيدي بمشاركة 207 شعراء من ثماني دول و28 مدينة ايرانية.

وقال المدير التنفيذي للملتقى هادي زارع ان الشعراء المشاركين في الملتقى ينقسمون الى كبار السن ، والشباب والاطفال ، موضحا ان المواضيع التي ستتناولها قصائد المشاركين هي التوحيد وعلومه وصفات الذات الالهية ولمحات من الجلال والجمال الالهي في الظواهر الكونية ، وتجلي عظمة الله في خلقه ، والمناجات في حضرة الحق تعالى.

واضاف ان المؤتمر سيقام طوال هذا اليوم على فترتين الصباحية خاصة بمشاركة الشعراء ، وفي الفترة المسائية تكون جلسة الختام.

يذكر ان 28 ضيفا اجنبيا يشاركون في ملتقى الشعر التوحيدي من روسيا والهند وسوريا والبحرين وباكستان واذربيجان وسريلانكا.

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