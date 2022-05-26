رئيس الجمهورية يهنئ باليوم الوطني لجورجيا

واشار رئيسي في برقيته الى العلاقات الثقافية والتاريخية بين الشعبين الايراني والجورجي والامكانات الواسعة والمتنوعة للبلدين.
واعرب عن امله في ان يشهد البلدان قريبا توسيع علاقات التعاون على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.
انتهى** 2344
طهران/ 26 ايار/ مايو / ارنا - بعث السيد ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية برقية تهنئة الى الرئيسة الجورجية سالومه زورابيشفيلي بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.
واشار رئيسي في برقيته الى العلاقات الثقافية والتاريخية بين الشعبين الايراني والجورجي والامكانات الواسعة والمتنوعة للبلدين.
واعرب عن امله في ان يشهد البلدان قريبا توسيع علاقات التعاون على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.
انتهى** 2344
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