كأس آسيا لكرة الصالات / إيران تلعب مع إندونيسيا والصين تايبيه ولبنان

جاء ذلك عقب سحب القرعة الذي أقيم يوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتلعب اليابان وصيفة حامل اللقب بالمجموعة الرابعة في مواجهة منتخبات فيتنام وكوريا الجنوبية والسعودية، وضمت المجموعة الثانية كل من أوزبكستان والبحرين وطاجيكستان وتركمانستان.

وتعد بطولة آسيا لكرة القدم الخماسية هى المسابقة الدولية الأولى لكرة الصالات للفرق الوطنية الآسيوية لكرة القدم، يديرها الإتحاد الأسيوى لكرة القادم وتعتبر دولتى اليابان وإيران صاحبتا أكبر عدد فى الحصول على اللقب حيث فازت إيران 12 مرة من أصل 25 مرة شاركت فيها فى المنافسة، حيث فازت 7 مرات متتالية قبل فوز اليابان بالبطولة، وأما اليابان فقد فازت بثلاثة نسخ من المسابقة.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، وجاء منتخب الكويت المضيف في المستوى الأول، في حين تم تصنيف بقية المنتخبات بحسب نتائج بطولة آسيا لكرة الصالات 2018 في الصين تايبيه. ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتستضيف دولة الكويت فى الثامن من شهر يونيو القادم تصفيات المجموعة الأولى لكأس آسيا لكرة القدم "كرة القدم الخماسية" المؤهلة للنهائيات فى الصين عام 2023 وذلك وفقا لنتيجة القرعة التى أقيمت فى العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم.

قرعة كأس آسيا لكرة الصالات 2022 في الكويت:

- المجموعة الأولى: الكويت، العراق، تايلاند، عمان

- المجموعة الثانية: أوزبكستان، البحرين، طاجيكستان، تركمانستان

- المجموعة الثالثة: إيران، لبنان، الصين تايبيه، إندونيسيا

- المجموعة الرابعة: اليابان، فيتنام، كوريا الجنوبية، السعودية

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