حزب الله يرفض الاتهامات التي تبثها قناة العربية

وفي ما يلي نص البيان :

دأبت قناة العربية التابعة للنظام السعودي على صناعة الأكاذيب وفبركة ‏الإتهامات الباطلة والزج باسم حزب الله في صناعة المخدرات والاتجار بها ‏والترويج لها بهدف الإساءة الى الحزب وتشويه صورة حركات المقاومة ‏وخدشها أمام الرأي العام، كل ذلك خدمةً للعدو الإسرائيلي ومشاريع التطبيع ‏المذلّة معه، وللتعمية على الوقائع الدامغة بتورط كبار الأمراء والمسؤولين ‏السعوديين بتجارة المخدرات وحبوب الكبتاغون والتي شهدَ مطار بيروت ‏الدولي أحد فصولها البارزة بتوقيف أمير سعودي بالجرم المشهود.‏

إنّ محاولات قناة العربية الدائمة لصرف الأنظار عن إنتشار آفة المخدرات ‏داخل المجتمع السعودي تعاطياً وإتجاراً عن طريق ربطها بالآخرين وتلفيق ‏الإتهامات لهم لن يؤدي إلى علاج هذه المشكلة المتزايدة داخل السعودية، ‏وكان الأجدر بها وبالمسؤولين عنها العمل الجاد في مكافحة هذه الآفة القاتلة ‏عملياً وإعلامياً وتربوياً ودينياً والحد من مخاطرها الداهمة أمنياً وإجتماعياً. ‏

انتهى